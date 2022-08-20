Названы российские бестселлеры Hyundai в июле 2022 года

По итогам июля в России было куплено 3397 автомобилей Hyundai, что на 76,9% меньше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2022 года объем рынка корейской марки составил 40580 машин (-58,3%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Hyundai на российском рынке в июле стал седан Solaris с показателем 1189 автомобилей (-79,5%). Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta, на котором остановили свой выбор 1165 покупателей (-77,1%). Третий результат показал кроссовер Hyundai Tucson – 350 купленных машин (-75,8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Hyundai с марта приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, компания Hyundai заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен ею в конце 2020 года.

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Фото: Hyundai

