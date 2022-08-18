Kia показала новый Sportage для китайского рынка

Компания Kia представила кроссовер Sportage нового поколения для китайского рынка. Для Поднебесной предназначен длиннобазный вариант модели, как в Америке, Корее, Австралии и России.
Как пишет портал Motor.ru, нынешний Kia Sportage (NQ5) выпускается с 2021 года, и в разных странах он продается с разными силовыми агрегатами. В моторной гамме южнокорейского и европейского Sportage есть турбомотор 1.6 T-GDI (180 л.с. и 265 Нм), дизели 1.6 и 2.0 (115, 136 и 186 л.с.) и гибридные установки на базе двигателя 1.6 Smartstream, но американскому кроссоверу положен лишь «атмосферник» 2.5 с отдачей 190 л.с.
В Китае же новый Kia Sportage будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 236 л.с. По умолчанию версия для Поднебесной будет идти с «внедорожным» декором, поэтому она выглядит как американский Sportage X-Pro.
Кстати, в 2021-м в Китае стартовали продажи Kia Sportage Ace, использующего платформу кроссовера третьего поколения. Предыдущий «четвертый» Sportage на местном рынке продается под именем KX5, и от привычной модели он отличается полностью измененной передней частью. Но машина пятого поколения выйдет под своим оригинальным названием.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце июля компания Kia опубликовала полный прайс-лист на кроссовер Sportage пятого поколения для российского рынка. Напомним, производство новинки было налажено на калининградском заводе «Автотор» в феврале этого года, однако из-за разрыва логистических цепочек на фоне событий вокруг Украины поставки комплектующих вскоре были прекращены. В результате, по неофициальным данным, предприятию удалось выпустить несколько сотен кроссоверов Kia Sportage пятого поколения, которые и поступили в продажу российским дилерам. Официальная стоимость новинки составляет от 2 млн 849 тыс. 900 рублей до 4 млн 039 тыс. 900 рублей, в зависимости от комплектации (Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+), при этом в текущих рыночных условиях нужно еще иметь в виду дилерские наценки.
Для нового Kia Sportage покупателям предлагается на выбор два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя: объемом 2 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм). В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6- или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.
Стандартное оснащение нового Kia Sportage включает светодиодные фары, четыре подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида, антиблокировочную систему тормозов и систему курсовой устойчивости, круиз-контроль, электронные ассистенты при спуске с горы и старте на подъеме, кондиционер и др. Кроссовер имеет мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay/AndroidAuto. В фирменный пакет «Теплые опции», разработанный Kia с учетом потребностей российского рынка, для базовой комплектации включены подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, дополнительный электрический отопитель салона.
Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ доступен на сайте «Цена Авто».
Фото: Kia