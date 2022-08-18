Kia показала новый Sportage для китайского рынка

Компания Kia представила кроссовер Sportage нового поколения для китайского рынка. Для Поднебесной предназначен длиннобазный вариант модели, как в Америке, Корее, Австралии и России.

Как пишет портал Motor.ru, нынешний Kia Sportage (NQ5) выпускается с 2021 года, и в разных странах он продается с разными силовыми агрегатами. В моторной гамме южнокорейского и европейского Sportage есть турбомотор 1.6 T-GDI (180 л.с. и 265 Нм), дизели 1.6 и 2.0 (115, 136 и 186 л.с.) и гибридные установки на базе двигателя 1.6 Smartstream, но американскому кроссоверу положен лишь «атмосферник» 2.5 с отдачей 190 л.с.

В Китае же новый Kia Sportage будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 236 л.с. По умолчанию версия для Поднебесной будет идти с «внедорожным» декором, поэтому она выглядит как американский Sportage X-Pro.

Кстати, в 2021-м в Китае стартовали продажи Kia Sportage Ace, использующего платформу кроссовера третьего поколения. Предыдущий «четвертый» Sportage на местном рынке продается под именем KX5, и от привычной модели он отличается полностью измененной передней частью. Но машина пятого поколения выйдет под своим оригинальным названием.