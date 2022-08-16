Первые 100 электромобилей EVM PRO будут выпущены до конца 2022 года | АВТОСТАТ

Первые 100 электромобилей EVM PRO будут выпущены до конца 2022 года

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Первые 100 электромобилей EVM PRO будут выпущены до конца 2022 года

Электрокары и гибриды в России
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Московский завод электрокаров в этом году произведет первую сотню легких коммерческих автомобилей модели EVM PRO с электродвигателем на шасси УАЗ  «Профи». Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе петербургского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», добавив, что технический запуск предприятия состоится в сентябре, а официальный старт серийного производства запланирован на четвертый квартал 2022 года. Производственная площадка компании планируемой мощностью до 1 тыс. автомобилей в год расположена на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Электрический грузовик EVM PRO создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи». Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды. Как сообщали в компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», электромобиль будет стоить около 4 млн рублей, но за счет субсидии государства цена будет в районе 3,2 млн рублей для потребителя.

Какие еще электрокары могут появиться на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».

Фото: «Электромобили Мануфэкчуринг Рус»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производстволегкие коммерческие автомобилиновинкиэлектромобилиevmevm pro

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Комментарии 1
vladvoyn

Ну вот, новая ветка для продаж Профи для уаза. Деньги лишними не будут.

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