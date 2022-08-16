В июле россияне купили автомобилей с пробегом на 22% больше, чем в июне

По итогам июля нынешнего года жители нашей страны стали обладателями 430 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 22% больше, чем в июне (353 тыс. шт.), но на 19% ниже результата июля 2021 года (530 тыс. шт.).

Наибольшие предпочтения на вторичном рынке россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA – в прошлом месяце они приобрели 104 тысячи таких б/у легковых машин, что соответствует 24% от общего объема. Лидером среди подержанных иномарок остается Toyota, результат которой составил 47,4 тыс. экземпляров. Вдвое меньше было куплено автомобилей с пробегом брендов Kia (23,9 тыс. шт.), Hyundai (23,8 тыс. шт.) и Nissan (22,5 тыс. шт.). Показатели каждой из оставшихся марок составили менее 20 тысяч машин.

Лидерство на вторичном рынке среди моделей сохраняет хэтчбек LADA 2114 «Самара-2», который по итогам июля разошелся тиражом в 10,1 тыс. единиц. За ним, с одинаковыми результатами, располагаются Kia Rio и Ford Focus (по 9,6 тыс. шт.). Совсем чуть-чуть отстает Hyundai Solaris (9,5 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров седан LADA 2107 (8,7 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом по итогам июля вошли: седан LADA 2170 «Приора» (8,2 тыс. шт.), Toyota Corolla (7,6 тыс. шт.), 3-дверный внедорожник LADA 4x4 «Нива» (6,6 тыс. шт.), Toyota Camry (6,6 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (6,3 тыс. шт.).