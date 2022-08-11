Китайский Hongqi представил флагманский внедорожник LS7

Внешний вид Hongqi LS7 отличают огромная радиаторная решетка с вертикальными планками, а также непропорционально длинные задние двери, предназначенные для максимально комфортной посадки и высадки пассажиров второго ряда. Приобрести машину можно с роскошным четырехместным салоном, где вместо сплошного заднего дивана установлены два раздельных капитанских кресла. Все сиденья имеют функции подогрева, вентиляции, а также электрические регулировки в нескольких направлениях.

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW , начал продажи флагманского внедорожника LS7. Цены на новинку стартуют от 1,46 млн юаней (более 13 млн рублей по текущему курсу). Таким образом, LS7 на данный момент стал самым дорогим китайским автомобилем.

Под капотом Hongqi LS7 установлен 4-литровый бензиновый турбомотор V8 мощностью 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода, реализованной при помощи муфты для подключения передней оси. Большой внедорожник способен ускоряться с места до «сотни» за 9,1 с, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Напомним, бренд Hongqi планирует выйти на российский рынок в четвертом квартале 2022 года и уже определился с модельным рядом для нашей страны. По данным источников портала «Китайские автомобили», отвечать за дистрибуцию в России будет местное представительство FAW. В настоящее время Hongqi занимается сертификацией в России своих новинок. Речь идет о седанах H5 и H9, кроссовере HS5 и электрическом SUV под названием E-HS9.

Что касается модельного ряда Hongqi для российского рынка, то до нашей страны доберется седан Hongqi H5 второго поколения, который только что появился в Китае. Со сменой генерации модель стала крупнее снаружи и просторнее внутри: габариты автомобиля составляют 4988 х 1875 х 1470 мм, колесная база – 2920 мм. На старте продаж машина будет оснащаться двумя силовыми установками на выбор: это 1,5-литровый турбомотор мощностью в 169 л.с. и 2-литровый на 224 «силы». Первый сочетается с 7-диапазонным преселективным «роботом», второй – с 8-ступенчатым «автоматом». Привод только передний. В будущем ожидается гибридная версия, в которой 1,5-литровый ДВС с электродвигателем развивают суммарно 190 л.с. Стоимость нового Hongqi H5 составляет от 159,8 тыс. до 225,8 тыс. юаней (1,4 – 1,97 млн рублей по текущему курсу), в зависимости от силового агрегата.

Флагманский Hongqi H9 поражает и роскошью, и габаритами: 5137 x 1904 x 1493 мм при колесной базе 3060 мм. У него тоже два двигателя на выбор: это «скромный» 2-литровый турбомотор на 252 л.с. и 380 Нм (опционально – с системой мягкого гибрида) и топовый 3-литровый V6 на 283 л.с. и 400 Нм. Оба сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод либо задний, либо полный. Стоит отметить, что у этой модели есть даже версия с 4-местным салоном. Цены соответствующие – от 309,8 тыс. до 860 тыс. юаней, то есть примерно 2,5 – 6,9 млн рублей.

Кроссовер Hongqi HS5 сопоставим по размерам с Hyundai Santa Fe: его габариты – 4760 x 1907 x 1700 мм, колесная база – 2870 мм. Силовая установка – безальтернативный 2-литровый турбомотор мощностью 224 л.с. в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод – передний либо полный, обе подвески – независимые. Стоит автомобиль на китайском рынке от 183,8 тыс. до 249,8 тыс. юаней – это приблизительно 1,5 – 2 млн рублей.

Что касается электрического кроссовера Hongqi E-HS9, то его размеры составляют 5209 x 2010 x 1713 мм при колесной базе 3110 мм. Силовая установка в зависимости от версии выдает от 435 до 551 л.с. Емкость батареи – 84, 99 или 120 кВт-ч. Дальность хода – от 460 до 690 км по циклу NEDC. Этот роскошный электрокроссовер уже сейчас предлагают в России как минимум два независимых дилера – компании «Тринити Авто» и «ЭлектроКарс Рус». Один просит за машину 11,25 млн рублей, второй – от 9,2 млн до 10,9 млн рублей в зависимости от комплектации. В Китае флагманский кроссовер, который называют китайским Rolls-Royce, стоит 509,8 – 779,8 тыс. юаней (4,2 – 6,4 млн рублей).

Какие еще модели из КНР появятся на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Hongqi