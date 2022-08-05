Bugatti продала последний Chiron Super Sport 300+

Последний экземпляр Bugatti Chiron Super Sport 300+ стоимостью 3,5 млн евро (более 200 млн рублей по текущему курсу) был передан владельцу. С ним завершилось производство самого быстрого Bugatti, который в 2019 году разогнался до 490,484 км/ч (то есть, 300+ миль в час). Тираж высокопроизводительной версии был ограничен всего 30 экземплярами, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Bugatti анонсировала серийный Super Sport 300+ в сентябре 2019 года. Товарный вариант назвали в честь рекорда «близкого к серийному» прототипа, которому удалось установить рекорд скорости – разогнаться до 490,484 км/ч. Первые восемь из 30 гиперкаров были собраны только в 2021 году после длительной доводки.

В движение гиперкар приводит восьмилитровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, форсированный с 1500 до 1600 л.с. Максимальная скорость серийного варианта ограничена на уровне 442 км/ч.

Super Sport 300+ получил облегченные колесные диски из магниевого сплава, удлиненную заднюю часть, выступающие патрубки выхлопной системы и доработанный в угоду аэродинамике передний бампер. По умолчанию такой Chiron оснащается каркасом безопасности и единственным сиденьем в салоне, однако по желанию клиента интерьер переделывали в традиционный.

Весь тираж Chiron – 500 экземпляров – уже выбран, последние экземпляры преемника Veyron выкупили в январе. До конца 2022 года Bugatti доставит покупателям оставшиеся 80 машин. Модель, которая придет ему на смену, дебютирует ориентировочно в 2024 году: это будет гиперкар, созданный совместным с Rimac предприятием, который оснастят гибридной силовой установкой.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Bugatti