Рынок люксовых автомобилей с пробегом в 1 полугодии вырос на 8%

Продажи автомобилей с пробегом в Росси падают, но в сегменте Luxury по ним наблюдается рост, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, в 1 полугодии 2022 года россияне купили 944 подержанных люксовых автомобиля – на 8% больше, чем в январе – июне прошлого года. При этом весь вторичный рынок легковых машин за этот период снизился на 22%.

По мнению экспертов, залогом увеличения объемов покупок люксовых автомобилей с пробегом стали февраль и март, когда этот рынок показывал рост на 60% и 66% соответственно. В последующие же три месяца (апрель, май, июнь) наблюдалась отрицательная динамика, но, тем не менее, рынку удалось закончить полугодие «в плюсе». Впрочем, эксперты предполагают, что тренд падения вторичного рынка в люксовом сегменте продлится и дальше.

45% купленных за 6 месяцев б/у автомобилей сегмента Luxury пришлось на марку Bentley, что количественном составляет 427 единиц. Намного меньше приобрели россияне подержанных машин другого британского бренда – Rolls-Royce (179 шт.). Чуть-чуть отстал от него итальянский Maserati (170 шт.). Кроме этого, с января по июнь жители нашей страны стали владельцами 73 автомобилей с пробегом марки Lamborghini, 70 – Ferrari, 25 – Aston Martin.