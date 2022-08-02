Renault прекращает производство модели Megane

Компания Renault держит курс на электрификацию и постепенно отказывается от выпуска автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Так, модель Megane, которая производилась на протяжении 27 лет, сменила четыре поколения и пользовалась устойчивым спросом, будет отправлена в отставку, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Renault Megane актуального, четвертого поколения дебютировал в 2015 году, а европейские продажи начались в 2016-м. Модель производилась на заводах в Испании и Турции, и выпускалась в кузовах пятидверный хэтчбек, универсал и седан.

Пик популярности четвертого Megane пришелся на 2017 год, когда продажи достигли отметки в 168 тыс. единиц. В 2020-м модель пережила плановый рестайлинг, а в 2021 году удалось реализовать 70 тыс. экземпляров. Лучшим же годом для модели за все 27 лет существования стал 2004-й: тогда было продано 465,7 тыс. штук.

Стоит отметить, что Renault Megane покидает конвейер, оставляя преемника – электрический хэтчбек Megane E-Tech, который появился на рынке осенью 2021 года. В его основе лежит архитектура CMF-EV, которую электрохэтч разделил с Nissan Ariya, а в движение приводит электромотор на 130 либо 220 л.с. В зависимости от версии электрокар комплектуется батареей емкостью 40 либо 60 кВт-ч, а запас хода составляет от 300 до 470 км. Цены на Renault Megane E-Tech во Франции стартуют от 35,2 тыс. евро, что эквивалентно 2 млн рублей по текущему курсу.

А вот какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в "Календаре новинок".

Фото: Renault