Эксперты рассказали, какие автомобили выгодно ввозить по параллельному импорту

Правительство упростило правила регистрации ввозимых из-за границы автомобилей для юридических лиц, временно отменив требование по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и получения ОТТС. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, в каком сегменте (массовом или премиальном) поставки по этой схеме могут получить наибольшее распространение. Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве.

По мнению директора по развитию компании «Автополе» Сергея Вайнера, параллельный импорт в новых условиях без ОТТС полностью не заместит централизованный с точки зрения объемов поставок, которые ранее осуществлялись официальными импортерами. Доля параллельного импорта составит не более 20 – 30%, т.е. он не способен полностью решить проблему дефицита. Исходя из расчетов себестоимости, параллельный импорт будет выгоден только в премиальном сегменте. Отток автомобилей массового сегмента неизбежен, в связи с высокими дополнительными издержками. Таким образом, основу рынка новых автомобилей, несомненно, составят китайские производители, которые продолжают и увеличивают централизованный импорт.

«Субъективное ощущение объема ввоза официальными дилерами автомобилей – порядка 2 – 3 тыс. штук ежемесячно. Безусловно, наибольшее распространение будут иметь автомобили премиум-сегмента, потому что независимо от стоимости автомобиля, что Volkswagen Polo, что Mercedes G63, будут занимать одно машиноместо на пароме или автовозе. Поэтому логистика примерно одинаковая, но возможность продать и получить более значимую маржинальность на более дорогих автомобилях, безусловно, выше», – комментирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что наиболее выгодный ввоз новых иномарок можно осуществить через ОАЭ и другие страны Персидского залива, Южную Корею, Азербайджан и Китай, а также страны ЕАЭС – Армению, Казахстан, Киргизию, Белоруссию. Единственным минусом ввоза запрещенных в России моделей является отсутствие адаптации автомобилей к российским условиям. Многие из них не имеют дополнительной антикоррозийной обработки кузова, а также зимнего пакета опций в салоне. Например, автомобили для рынка ОАЭ лишены печки, как таковой.

«Пока мы можем говорить лишь о небольших объемах параллельного импорта автомобилей через частных лиц, которые не покрывают существующий дефицит. Да и не стоит ждать, что хлынет поток машин, ведь удлинение логистических цепочек существенно сказывается на конечной стоимости автомобиля. Что касается масс-маркета, мы надеемся на возобновление в полном объеме производств внутри нашей страны. Тем более сейчас государство анонсировало достаточно серьезные меры поддержки как покупательской активности, так и производства», – рассказала PR-менеджер Ассоциации РОАД Вера Павлова.

Подробнее о том, на каких условиях будет предоставляться гарантия на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «АвтоСпецЦентр»