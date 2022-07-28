MINI представил электрический кабриолет Cooper SE Convertible

Компания MINI представила электрический кабриолет Cooper SE Convertible, который представлен в статусе концепт-кара. О серийных перспективах этого автомобиля не сообщается, пишет газета «Коммерсант».

Прототип использует кузов серийного MINI Cooper S Convertible и силовую установку хэтчбека MINI Cooper SE. Модель получила 184-сильный электромотор, который вместе со всеми электронными компонентами установлен под капотом вместо бензинового двигателя. Переднеприводный кабриолет имеет батарею на 32,6 кВт-ч, которая размещена у днища. Аккумулятор обеспечивает запас хода без подзарядки до 230 км.

Кабриолет имеет электропривод крыши, который позволяет на скорости до 30 км/ч поднимать и опускать мягкий верх. Открытый четырехместный MINI Cooper SE Convertible является единственным в мире кабриолетом премиум-класса с полностью электрической силовой установкой.

О нюансах эксплуатации электромобиля читайте в нашем специальном материале.

Фото: MINI