MINI представил электрический кабриолет Cooper SE Convertible | АВТОСТАТ

MINI представил электрический кабриолет Cooper SE Convertible

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MINI представил электрический кабриолет Cooper SE Convertible

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Компания MINI представила электрический кабриолет Cooper SE Convertible, который представлен в статусе концепт-кара. О серийных перспективах этого автомобиля не сообщается, пишет газета «Коммерсант».

Прототип использует кузов серийного MINI Cooper S Convertible и силовую установку хэтчбека MINI Cooper SE. Модель получила 184-сильный электромотор, который вместе со всеми электронными компонентами установлен под капотом вместо бензинового двигателя. Переднеприводный кабриолет имеет батарею на 32,6 кВт-ч, которая размещена у днища. Аккумулятор обеспечивает запас хода без подзарядки до 230 км.

Кабриолет имеет электропривод крыши, который позволяет на скорости до 30 км/ч поднимать и опускать мягкий верх. Открытый четырехместный MINI Cooper SE Convertible является единственным в мире кабриолетом премиум-класса с полностью электрической силовой установкой.

О нюансах эксплуатации электромобиля читайте в нашем специальном материале.

Фото: MINI

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиразработкипремиум-маркиminimini cabrio

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