Российский рынок автомобилей с пробегом в июне упал на треть

В первый месяц лета россияне купили 353 тыс. легковых автомобилей с пробегом, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт». Также эксперты отмечают, что этот объем на 8% больше, чем в мае, и на 32% ниже результата июня 2021 года.

Самой популярной маркой на вторичном рынке РФ остается отечественная LADA – в июне жители РФ приобрели почти 90 тыс. таких подержанных машин. Таким образом, на долю LADA пришлось 25,4% от общего объема. Среди подержанных иномарок традиционно лидирует Toyota. Так, за месяц россияне стали обладателями 38,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом этого японского бренда. В ТОП-5 самых популярных марок попали еще корейские Hyundai (19,9 тыс. шт.) и Kia (19,8 тыс. шт.), а также японский Nissan (18,7 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в июне показали рыночное падение – в диапазоне от 27% (LADA) до 34% (Toyota).

Лидерство на вторичном рынке среди моделей удерживает хэтчбек LADA 2114 «Самара – 2», который по итогам июня разошелся тиражом в 8,8 тыс. единиц. За ним располагаются два «корейца» – Hyundai Solaris и Kia Rio (7,9 тыс. и 7,8 тыс. шт. соответственно). Немного отстает от них седан LADA 2107 с результатом 7,7 тыс. купленных автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus (7,5 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 вторичного рынка по итогам июня вошли: седан LADA 2170 «Приора» (7,4 тыс. шт.), Toyota Corolla (6,2 тыс. шт.), 3-дверный внедорожник LADA Niva (6 тыс. шт.), седан LADA 2110 (5,5 тыс. шт.) и седан LADA 2190 «Гранта» (5,3 тыс. шт.).