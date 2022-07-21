Honda представила новый Civic Type R

Компания Honda представила абсолютно новый Civic Type R, который поступит в продажу в следующем году. Первые поставки клиентам в Европе начнутся в начале 2023 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Чтобы подчеркнуть более спортивный вид и улучшить ходовые качества, Civic Type R стал заметно ниже и шире. Приземистая форма кузова подчеркивается колесными арками, которые расширяются над легкими 19-дюймовыми матово-черными легкосплавными дисками, обутыми в изготовленные на заказ шины Michelin Pilot Sport 4S. Стоит при этом отметить, что такие конструктивные элементы, как задние двери и арки, были разработаны специально для Type R и обеспечивают улучшение аэродинамических характеристик автомобиля. Кроме того, широкая нижняя решетка переднего бампера максимально увеличивает приток воздуха к двигателю. Другие элементы дизайна, которые помогают максимально улучшить аэродинамику, включают большие вентиляционные отверстия за передними колесами и новый увеличенный задний диффузор, который встроен непосредственно в днище. Новая конструкция заднего спойлера способствует созданию прижимной силы за счет своего наклона таким образом, чтобы уменьшить сопротивление потока воздуха. Благодаря новым алюминиевым креплениям, отлитым под давлением, заднее антикрыло расположено ниже, но при этом оно стало шире той версии, что присутствовала на предыдущей модели. Теперь оно подчеркивает новую стремительную линию крыши и более широкие задние стойки.