Honda представила новый Civic Type R

Компания Honda представила абсолютно новый Civic Type R, который поступит в продажу в следующем году. Первые поставки клиентам в Европе начнутся в начале 2023 года, сообщает пресс-служба японской марки.
Чтобы подчеркнуть более спортивный вид и улучшить ходовые качества, Civic Type R стал заметно ниже и шире. Приземистая форма кузова подчеркивается колесными арками, которые расширяются над легкими 19-дюймовыми матово-черными легкосплавными дисками, обутыми в изготовленные на заказ шины Michelin Pilot Sport 4S. Стоит при этом отметить, что такие конструктивные элементы, как задние двери и арки, были разработаны специально для Type R и обеспечивают улучшение аэродинамических характеристик автомобиля. Кроме того, широкая нижняя решетка переднего бампера максимально увеличивает приток воздуха к двигателю. Другие элементы дизайна, которые помогают максимально улучшить аэродинамику, включают большие вентиляционные отверстия за передними колесами и новый увеличенный задний диффузор, который встроен непосредственно в днище. Новая конструкция заднего спойлера способствует созданию прижимной силы за счет своего наклона таким образом, чтобы уменьшить сопротивление потока воздуха. Благодаря новым алюминиевым креплениям, отлитым под давлением, заднее антикрыло расположено ниже, но при этом оно стало шире той версии, что присутствовала на предыдущей модели. Теперь оно подчеркивает новую стремительную линию крыши и более широкие задние стойки.
Иммерсивный салон автомобиля спроектирован таким образом, чтобы настроить водителя на интенсивное вождение: водитель сидит ниже, чем раньше, при этом уровень видимости дороги через опущенный вниз капот стал только лучше, сведены к минимуму слепые зоны и уменьшено количество бликующих элементов. Легкие передние спортивные сиденья с обивкой из замши обеспечивают поддержку посадки водителя, обеспечивая комфорт и маневренность как на гоночном треке, так и во время длительных поездок.
Водители могут легко переключаться между шестью предустановленными режимами движения, выбирая различные настройки для двигателя, рулевого управления, подвески и звука двигателя. В дополнение к режимам Comfort, Sport и +R был введен новый режим «Индивидуальный», позволяющий настраивать доступные опции под конкретного водителя.
Новый Civic Type R получил усовершенствованный двигатель 17YM Type-R, ставшим самым мощным агрегатом VTEC с турбонаддувом для Type R. Также была доработана конструкция 6-ступенчатой механической коробки передач, которая получила рычаг повышенной жесткости и оптимизированную схему переключения передач для уверенного и сверхточного переключения.
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Фото: Honda