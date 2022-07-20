Электромобили «Москвич» на базе «Кама» появятся в 2024 году

В качестве платформы для электромобилей «Москвич», которые планируется выпускать на бывшем заводе Renault в Москве (теперь завод «Москвич»), рассматривается разработка стартапа «Кама», принадлежащего гендиректору КАМАЗа Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, электромобили на этой платформе начнут выпускать на заводе «Москвич» по полному циклу в 2024 году, однако окончательного решения на этот счет пока нет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 6 июля КАМАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электромобиля. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. Также сформирована дорожная карта по созданию российской унифицированной платформы автомобиля, на которой предстоит развивать модельный ряд отечественного легкового автопрома. До конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч авто, соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

О нюансах эксплуатации электрокаров читайте в нашем специальном материале.

Фото: КАМАЗ