Kia объявила цены на новый Sportage для российского рынка

Компания Kia опубликовала полный прайс-лист на кроссовер Sportage пятого поколения для российского рынка. Напомним, производство новинки было налажено на калининградском заводе «Автотор» в феврале этого года, однако из-за разрыва логистических цепочек на фоне событий вокруг Украины поставки комплектующих вскоре были прекращены. В результате, по неофициальным данным, предприятию удалось выпустить несколько сотен кроссоверов Kia Sportage пятого поколения, которые и начали поступать российским дилерам. Официальная стоимость новинки составляет от 2 млн 849 тыс. 900 рублей до 4 млн 039 тыс. 900 рублей, в зависимости от комплектации (Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+), при этом в текущих рыночных условиях нужно еще иметь в виду дилерские наценки.

Для нового Kia Sportage покупателям предлагается на выбор два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя: объемом 2 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм). В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6- или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.