Kia объявила цены на новый Sportage для российского рынка

Компания Kia опубликовала полный прайс-лист на кроссовер Sportage пятого поколения для российского рынка. Напомним, производство новинки было налажено на калининградском заводе «Автотор» в феврале этого года, однако из-за разрыва логистических цепочек на фоне событий вокруг Украины поставки комплектующих вскоре были прекращены. В результате, по неофициальным данным, предприятию удалось выпустить несколько сотен кроссоверов Kia Sportage пятого поколения, которые и начали поступать российским дилерам. Официальная стоимость новинки составляет от 2 млн 849 тыс. 900 рублей до 4 млн 039 тыс. 900 рублей, в зависимости от комплектации (Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, X-Line и X-Line+), при этом в текущих рыночных условиях нужно еще иметь в виду дилерские наценки.
Для нового Kia Sportage покупателям предлагается на выбор два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя: объемом 2 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм). В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6- или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.
Стандартное оснащение нового Kia Sportage включает светодиодные фары, четыре подушки и шторки безопасности, камеру заднего вида, антиблокировочную систему тормозов и систему курсовой устойчивости, круиз-контроль, электронные ассистенты при спуске с горы и старте на подъеме, кондиционер и др. Кроссовер имеет мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay/AndroidAuto. В фирменный пакет «Теплые опции», разработанный Kia с учетом потребностей российского рынка, для базовой комплектации включены подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, дополнительный электрический отопитель салона.
На российском рынке новый Kia Sportage представлен с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с предыдущим поколением, колесная база увеличилась на 85 мм, а длина – на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) – от 1660 до 1680 мм.
Внешний вид нового Kia Sportage отличают футуристичная форма ходовых огней, сложная графика решетки радиатора и чистые рельефные поверхности. Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.
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Фото: Kia