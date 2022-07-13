Honda показала тизер нового поколения Civic Type R

Японский бренд Honda опубликовал первое тизерное изображение нового Civic Type R, премьера которого состоится 21 июля 2022 года. В Европе этот автомобиль появится уже в начале 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

Civic Type R – 11-е поколение легендарного автомобиля Honda Civic. Подробности пока не раскрываются, но уже сейчас известно, что обновленная версия – последняя в линейке бренда, которая будет электрифицирована. В стандартную комплектацию войдет передовая версия гибридной силовой установки e:HEV, которая удостоена различных наград за экономичность и эффективность.

«В 11-м поколении воплощены основные характеристики функциональности, практичности и комфорта самого первого поколения Civic. Он был спроектирован таким образом, чтобы его силовой агрегат, рулевое управление и подвеска обеспечивали потрясающие уровни динамики, эффективности и обратной связи, которые всегда были основой популярности», – отмечает Том Гарднер, старший вице-президент Honda Motor Europe Ltd.