Volkswagen представил обновленный купе-кроссовер Teramont X

Немецкий бренд Volkswagen показал, как будет выглядеть рестайлинговая версия купеобразного кроссовера Teramont X. От прежней версии, его отличает светящаяся эмблема на решетке радиатора, обновленные бамперы и дверь багажника, пишет издание cenyavto.com. Для новинки добавлен новый вариант цвета кузова Wilderness Green. Как будет выглядеть интерьер автомобиля, пока не раскрывается.

Длина Teramont X – 4917 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1729 мм. Колесная база – 2980 мм.

В зависимости от комплектации под капотом может быть установлен двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 186 или 220 л.с. Также будет доступна версия с мотором объемом 2,5 литра и мощностью 299 л.с. В качестве коробки передач предлагается роботизированная.

Автомобиль будет оснащен наружными камерами, которые дают обзор с разных ракурсов. Колесные диски – на выбор в четырех вариантах. Также опционально доступна панорамная крыша.