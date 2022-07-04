Citroen показал «внедорожный» седан C4 X

Компания Citroen представила новую модификацию хэтчбека C4 – «внедорожный» седан C4 X. Продажи новинки в Европе начнутся осенью 2022 года, а позднее она появится в Африке и на Ближнем Востоке.

Как пишет газета «Коммерсант», седан C4 X получил новый кузов с увеличенным задним свесом, но технически полностью повторяет исходную модель. Новинка построена на платформе CMP, которую используют модели Citroen и Peugeot. Электромобиль Citroen e-C4 X имеет 136-сильный электромотор и батарею на 50 кВт-ч с запасом хода до 360 км без подзарядки. Доступны бензиновые моторы 1.2 PureTech и турбодизель 1.5 BlueHDi, которые сочетаются с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробками передач.