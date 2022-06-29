Корейцы продолжают «держать» российский авторынок

Несмотря на сложности, связанные с последствиями «спецоперации», корейские бренды Kia, Hyundai и Genesis уверено удерживают четверть российского авторынка. Причём, от месяца к месяцу им даже удаётся понемногу увеличивать рыночную долю. Если в январе-феврале на их долю приходилось 23-24% рынка, то в мае-июне уже 25-26%, свидетельствуют данные «АВТОСТАТ». Напомним, что в 2021 году на долю корейских брендов приходилось 22,6% рынка.

Опрос ряда дилеров, сделанный агентством «АВТОСТАТ», показал, что особых проблем с наличием корейских автомобилей в дилерских центрах сейчас нет. Можно найти практически любую модель. Основной сдерживающий фактор - высокая цена. Она за полгода успела вырасти на 40-50%, и далеко не все потенциальные покупатели к этому готовы.

Но есть и хорошая новость для сдерживания роста цен. На днях стало известно, что в ближайшие месяцы текущие стоки корейских моделей локальной сборки начнут пополняться калининградскими Hyundai, Kia и, возможно, Genesis. Корейцам удалось завершить цикл поставки партии сборочных комплектов на «Автотор». Временно эта партия «подвисала в пути» из-за логистических и политических проблем после 24 февраля.