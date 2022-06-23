Эксперты рассказали, каким автомобилем лучше владеть в условиях санкций

Введенные против России санкции сказались не только на поставках автомобилей и комплектующих для их локальной сборки, но и на обслуживании уже имеющегося парка машин. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким автомобилем лучше владеть в условиях санкций с точки зрения стоимости эксплуатации и сервиса, а также наличия необходимых запчастей.

По мнению директора «EXEED АВИЛОН» Игоря Назарова, в нынешних условиях, конечно, лучше владеть автомобилем той марки, которая не заявляла о своем уходе или о приостановке деятельности, – это связано со стоимостью авто, ценой его обслуживания, наличием запасных частей для ремонта. В основном сейчас существует две альтернативы: либо китайские бренды, либо отечественные производители, все остальные марки в той или иной степени приостановили свою деятельность или испытывают проблемы в логистике и наличии запасных частей, эти факторы соответственно отражаются на стоимости. Стоит также иметь в виду, что бренды, которые приостановили свою деятельность или ушли с рынка, испытывают сейчас определенные трудности с диагностическим оборудованием для проверки электронных блоков и автомобилей на наличие ошибок. По этому принципу при выборе авто сейчас в первую очередь необходимо ориентироваться на позицию автомобильной марки по работе в России, наличию авто и запчастей, чтобы в случае необходимости можно было пройти обслуживание и ремонт автомобиля вовремя и по приемлемой цене.

«Если говорить про технические характеристики автомобиля, здесь на самом деле нет каких-то особых условий именно сейчас в моменте. Всё зависит от предпочтений автомобилиста. Конечно, если брать большой внедорожник, то предпочтительней дизель – он более экономичный и тяговитый. То же самое с коробкой передач. Понятно, что механическая и «автомат» более надежны, чем робот и вариатор. Они более долговечны, особенно механическая КПП, поэтому они будут дольше не требовать какого-то вмешательства, ремонта. Соответственно, просто получится экономичней, – комментирует технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. – А вот что касается опций комфорта и безопасности, тут самая большая проблема со всеми электронными системами. Одни из самых дефицитных сейчас – блоки ABS и подушки безопасности, с которыми самые большие сложности с поставками. Ну и каким-то особым образом здесь невозможно повлиять на работу электронных систем в автомобиле. Бережнее относиться к автомобилю, не повреждать механически электронные блоки, не допускать перегревов, резких скачков напряжения».

В свою очередь, директор по сервисному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков отмечает, что обслуживание полноприводного автомобиля обходится дороже. Дело в том, что из-за полного привода расход топлива вырастает на 10-20%. Кроме этого в таком автомобиле надо менять масло не только в двигателе и КПП, но и в мостах, раздаточной коробке, редукторах. Не стоит забывать и про необходимость обслуживания карданных валов и дополнительных приводов. Простота конструкции, ремонтопригодность также будут иметь большое значение с точки зрения минимизации расходов.

Подробнее о том, какие автомобили в условиях санкций могут стать наиболее проблемными с точки зрения стоимости эксплуатации и обслуживания, а также наличия необходимых запчастей, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».