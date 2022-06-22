Введенные против России санкции сказались не только на поставках автомобилей и комплектующих для их локальной сборки, но и на обслуживании уже имеющегося парка машин. Каким автомобилем лучше владеть в условиях санкций с точки зрения стоимости эксплуатации и сервиса, а также наличия необходимых запчастей? С этим вопросом мы обратились к ведущим экспертам и дилерам.

Игорь Назаров, директор, «EXEED АВИЛОН»:

- В нынешних условиях, конечно, лучше владеть автомобилем той марки, которая не заявляла о своем уходе или о приостановке деятельности, – это связано со стоимостью авто, ценой его обслуживания, наличием запасных частей для ремонта. В основном сейчас существует две альтернативы: либо китайские бренды, либо отечественные производители, все остальные марки в той или иной степени приостановили свою деятельность или испытывают проблемы в логистике и наличии запасных частей, эти факторы соответственно отражаются на стоимости. Стоит также иметь в виду, что бренды, которые приостановили свою деятельность или ушли с рынка, испытывают сейчас определенные трудности с диагностическим оборудованием для проверки электронных блоков и автомобилей на наличие ошибок. По этому принципу при выборе авто сейчас, в первую очередь, необходимо ориентироваться на позицию автомобильной марки по работе в России, наличию авто и запчастей, чтобы в случае необходимости можно было пройти обслуживание и ремонт автомобиля вовремя и по приемлемой цене.

Что касается технической стороны вопроса, клиенту необходимо ориентироваться на личные предпочтения. В общих чертах можно сказать, что бензиновый двигатель имеет достаточно большой ресурс, стоимость топлива сейчас немного отличается: дизельное топливо дороже, но в данном случае расход топлива будет меньше, чем у бензинового мотора. Классическая механическая коробка передач сейчас не так востребована, потому что ее использование в городе неудобно, автоматическая предпочтительнее среди покупателей – как робот, так и вариатор. В данном случае, конечно, вопрос предпочтения клиента. По статистике, клиенты больше выбирают автомобили с полным приводом, так как внедорожные качества лучше: наш регион отличается продолжительными зимами и частой непогодой, на полном приводе водители не испытывают проблем при поездках на дачу и по бездорожью.

Алексей Рузанов, технический директор, международная сеть автосервисов FIT SERVICE:

- Каким автомобилем лучше владеть в условиях санкций – тут как раз вопрос в наличии запчастей. Для большинства моделей существует масса аналогов и дубликатов. Конечно, сильнее всего пострадали владельцы машин европейских и американских брендов. Если автовладелец хочет поставить прям «оригинальную» запчасть, то это либо очень дорого, либо очень долго везти, если вообще возможно. С автомобилями японского и корейского рынка всё намного проще – на них достаточное количество оригинальных запчастей и качественных аналогов.

Самая большая проблема с английскими марками авто, на которых невозможно даже сделать полноценное ТО. Например, у Land Rover всё делается через электронную систему, а бренд заблокировал к ней доступ у всех российских дилеров. Поэтому там даже гарантия не поддерживается. Есть и еще несколько европейских брендов, кто так же поступил. Таким образом, ответ здесь очевиден – японские и корейские автомобили выгодно эксплуатировать, ремонтировать, поскольку каких-то проблем с запчастями для них нет.

Если говорить про технические характеристики автомобиля, здесь на самом деле нет каких-то особых условий именно сейчас в моменте. Всё зависит от предпочтений автомобилиста. Конечно, если брать большой внедорожник, то предпочтительней дизель – он более экономичный и тяговитый. То же самое с коробкой передач. Понятно, что механическая и «автомат» более надежны, чем робот и вариатор. Они более долговечны, особенно механическая КПП, поэтому они будут дольше не требовать какого-то вмешательства, ремонта. Соответственно, просто получится экономичней.

А вот что касается опций комфорта и безопасности, тут самая большая проблема со всеми электронными системами. Одни из самых дефицитных сейчас – блоки ABS и подушки безопасности, с которыми самые большие сложности с поставками. Ну и каким-то особым образом здесь невозможно повлиять на работу электронных систем в автомобиле. Бережнее относиться к автомобилю, не повреждать механически электронные блоки, не допускать перегревов, резких скачков напряжения.

Если брать машины последних модельных годов, которые максимально укомплектованы электронными системами помощи и безопасности, например, предупреждение слепых зон, камеры вида 360 градусов, радары, адаптивный круиз-контроль, то большинство этих элементов не ремонтопригодны. Эти системы меняются блоками, и тут уже встает вопрос о наличии такой электроники на складах. Если это какой-нибудь корейский автомобиль, то больших проблем не возникнет, поскольку всегда можно привезти необходимые комплектующие. С японскими автомобилями уже есть определенные проблемы с ввозом комплектующих. А вот что касаемо американских и европейских машин, то тут ужё все сложнее – комплектующие нужно будет везти через каналы «серого импорта», а это всегда ведет к серьезному удорожанию и срокам поставки. Поскольку увеличение логистических цепочек неизбежно ведет к подорожанию запчасти.

Само собой запчасти подорожали все – и на «корейцев», и на «японцев», но они хотя бы есть в наличии или их можно привезти. А вот с другими автомобильными брендами ситуация хуже. Поэтому относитесь к своему автомобилю бережнее, чаще проходите ТО, ведь выявление неисправности на ранней стадии всегда экономичнее в ремонте, чем когда узел уже вышел из строя и потянул за собой другие узлы.

Игорь Серебряков, директор по сервисному обслуживанию, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Даже в сегодняшних экономических реалиях не все автомобилисты при выборе машины готовы отказываться от своих предпочтений. Для многих внешний вид, тип и марка авто имеют немаловажное значение. Если поклонник внедорожников не готов пересесть на малолитражку, то в России вполне можно купить комфортабельный кроссовер с высоким клиренсом.

Гибриды позволяют экономить на топливе за счет внедрения новейших технологий. Современные автопроизводители часто прибегают к совместному использованию двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателя. При достаточном заряде гибридный автомобиль переключается на электродвигатель и не тратит бензин.

Обслуживание полноприводного автомобиля обходится дороже. Дело в том, что из-за полного привода расход топлива вырастает на 10-20%. Кроме этого в таком автомобиле надо менять масло не только в двигателе и КПП, но и в мостах, раздаточной коробке, редукторах. Не стоит забывать и про необходимость обслуживания карданных валов и дополнительных приводов. Простота конструкции, ремонтопригодность также будут иметь большое значение с точки зрения минимизации расходов.

Если говорить о преимуществах электромобиля, то он не требует замены ремней, свечей, проблем с двигателем, с которыми сталкивается владелец бензинового или дизельного автомобиля, гораздо меньше. Электромобиль заряжается от обычной розетки 220 V и не потребляет бензин.