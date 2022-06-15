В мае продажи автомобилей с пробегом выросли только на Северном Кавказе

Среди всех федеральных округов рост вторичного рынка по итогам мая 2022 года отмечен лишь в Северо-Кавказском. Это выяснили эксперт агентства «АВТОСТАТ» при подготовке к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2022», который пройдет в Москве завтра, 16 июня.

В результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» экспертами агентства «АВТОСТАТ» было установлено, что в мае падение продаж легковых автомобилей с пробегом наблюдается в семи из восьми федеральных округов страны. При этом небольшой рост вторичного рынка зафиксирован только на Северном Кавказе (+1%).

Сильнее всего реализация подержанных машин упала в Сибири (-39%). Также от 30% до 37% по сравнению с маем 2021 года потеряли рынки Уральского, Дальневосточного, Северо-Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов. В Южном ФО данный показатель составил -22%.

Более подробно о ситуации на вторичных рынках в различных регионах РФ расскажут наши эксперты в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который состоится в режиме офлайн и онлайн. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ