Электрокар Polestar 2 получил «заряженную» версию

Марка Polestar представила лимитированную версию лифтбека Polestar 2 под названием BST edition 270. В ее названии указан тираж, который распределят между Европой, Северной Америкой и Китаем. В США, к примеру, такой автомобиль будет стоить от 75,5 тыс. долларов, что составляет 4,7 млн рублей по текущему курсу. Производство «заряженных» Polestar 2 начнется в середине этого года.

Как пишет портал Motor.ru, под брендом Polestar Engineered уже выпускают седаны и кроссоверы Volvo, но теперь такой шильдик появится на моделях самой Polestar. Первенцем станет лифтбек Polestar 2 BST edition 270, который технически повторяет машину, представленную на прошлогоднем Фестивале скорости в Гудвуде. Однако в отличие от прототипа он будет построен не в единственном экземпляре, а выйдет небольшим тиражом.

За основу «заряженного» электрокара взят Polestar 2 в версии Long Range Dual с двумя электромоторами и батарей емкостью 78 кВт-ч. Мощность его силовой установки увеличена с 300 кВт (406 л.с.) и 660 Нм момента до 350 кВт (476 л.с.) и 680 Нм, причем сделано это с помощью прошивки из опционального пакета Performance.