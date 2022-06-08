АВТОВАЗ и УАЗ нашли новых поставщиков системы ABS

Один из ключевых компонентов современного легкового автомобиля, который не производится в России, – антиблокировочная система тормозов. До введения ограничивающих санкций ABS для УАЗа и АВТОВАЗа поставляла немецкая фирма Bosch, которой российские предприятия нашли замену.

Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, первой моделью LADA с ABS китайской фирмы Trinova станет Largus. Первые такие автомобили должны были сойти с конвейера в конце июня, однако из-за очередной вспышки коронавируса в Китае поставки компонентов задержались. Таким образом, обновленные автомобили Largus, как планируется, начнут выпускать не ранее, чем в конце июля, при этом производство модели без ABS заводом не предусмотрено. Ожидается, что после перезапуска модели и отладки логистики с завода в Тяньцзине китайская ABS Trinova появится и на других моделях LADA.

Ульяновский автозавод сделал выбор в пользу системы китайской компании APG, компоненты которой представляют собой модернизированный вариант Bosch 8.1. При этом УАЗ до сих пор не сертифицировал китайскую продукцию, а в настоящее время пересертификацию проходит только «Буханка» без антиблокировочной системы. Когда предприятие получит одобрения типа транспортного средства на «Патриот» с китайской ABS, пока неизвестно. Стоит также отметить, что изменения коснутся только тормозной системы обновленного внедорожника, который будет соответствовать экологическому классу «Евро-5».

Полный список дилеров LADA, УАЗа и других автопроизводителей по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ