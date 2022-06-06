Сервис Anytime Prime может прекратить подписку на премиальные иномарки

Сервис Anytime Prime, предоставляющий в аренду премиальные автомобили, может быть закрыт. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, часть машин будет переведена в традиционный каршеринг, часть – распродана. Дело в том, что у владельца проекта «Делимобиля» возникли проблемы с поставками запчастей из-за западных санкций. Кроме того, основные потребители услуги – экспаты и топ-менеджеры крупных компаний – после начала военных действий РФ на Украине покинули страну. В «Делимобиле» от комментариев отказались.

«Выбор между подпиской, каршерингом и личным автомобилем должен зависеть от потребности в эксплуатации. Если автомобиль нужен ежедневно и не только для поездок на работу – владение им будет дешевле, чем аренда или подписка. Каршеринг и такси выгоднее, если поездки совершаются нечасто и в пределах города. Подписка пригодится тогда, когда есть желание часто менять автомобиль и нет желания заботиться о его содержании. Но за это придется переплачивать больше, чем за личное авто», – говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Что выгоднее: владель или пользоваться? Расходы на эксплуатацию автомобиля можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Anytime Prime