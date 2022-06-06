Во Владивостоке запущен первый каршеринг электромобилей

Компании «Соллерс Груп» и «РусГидро» запустили во Владивостоке каршеринг электромобилей Green Crab («Зеленый краб»). Это первый сервис аренды, функционирующий в Приморском крае, сообщает пресс-служба «Соллерс».

В настоящее время жителям города доступны 15 новых электромобилей JAC iEV7S в комплектации Luxe. Компактный пятидверный электрический кроссовер оснащен двигателем мощностью 115 л.с., который разгоняет машину до «сотни» за 11 секунд и обеспечивает максимальную скорость 130 км/ч. Пробег без подзарядки до 300 км рассчитан на ежедневные поездки, восполнить энергию в быстром режиме можно за 1 час. Автомобиль оснащен кожаной обивкой салона, камерами кругового обзора, бесключевым доступом и круиз-контролем.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно установить приложение Green Crab Carsharing на iOS или Android, пройти регистрацию и забронировать ближайший электрокар на карте. Пользователям сервиса доступны поминутный, посуточный и 12-часовой тарифы. Промотариф установлен на уровне 9 руб./мин., что позволит жителям города оценить удобство использования каршеринга и комфорт вождения электромобиля.

В планах Green Crab – дальнейшее расширение автопарка исходя из спроса среди жителей и гостей Владивостока. Планируется, что в 2023 году сервис будет предлагать уже более 100 электрокаров. В ближайшее время зона покрытия каршеринга также расширится и включит новые населенные пункты Приморья. Зарядить машину можно на ЭЗС «РусГидро» прямо из мобильного приложения каршеринга, цена «топлива» уже включена в стоимость поездки.

Напомним, в октябре 2021 года компании «Соллерс Груп» и «РусГидро» подписали соглашение о совместной реализации проекта каршеринга электромобилей во Владивостоке. «Соллерс Груп» в рамках партнерства выступила технологическим провайдером сервисов мобильности и сосредоточилась на управлении автопарком через собственную цифровую платформу подписки, а «РусГидро», которая оперирует крупнейшей сетью зарядных станций на Дальнем Востоке, стала поставщиком услуг зарядки для электромобилей.

О нюансах эксплуатации электрокаров – читайте здесь.

Фото: «Соллерс Груп»