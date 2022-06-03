Mahindra показала новый рамный внедорожник Scorpio-N

Компания Mahindra анонсировала рамный внедорожник Scorpio-N – преемника модели Scorpio, которую выпускают вот уже 20 лет. Автомобиль построен на платформе собственной разработки и будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями, которые сочетаются с механической коробкой передач или «автоматом».

Как пишет портал Motor.ru, Scorpio-N получит трехрядный салон, виртуальные приборы и большой вертикальный планшет медиасистемы. Правда, фотографий салона нет, так что придется дождаться премьеры, запланированной на 27 июня.

Выпускать внедорожники будет завод Mahindra в индийском Чакане. Конкуренты модели – это Tata Harrier и MG Hector Plus. Стоит отметить, что производство старого Scorpio с выходом Scorpio-N не прекратится – его переименуют в Scorpio Classic. За 20 лет модель четыре раза модернизировали – последний раз в 2017 году.

Между тем, компания Mahindra подписала соглашение с Volkswagen, в рамках которого сможет использовать компоненты модульной платформы MEB. Они станут частью собственной «тележки» Mahindra под названием Born Electric Platform. И хотя серийные электромобили на ее основе появятся только в 2025 году, предвещающие их концепты покажут до конца 2022-го.

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Фото: Mahindra