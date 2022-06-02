Представлен самый мощный серийный Volkswagen Golf

Компания Volkswagen представила «заряженный» хэтчбек Golf R 20 Years, выпущенный в честь 20-летия первой модели с литерой «R» – Golf R32.

Как пишет портал Motor.ru, новый Volkswagen Golf R дебютировал осенью 2020 года и до последнего времени оставался самым мощным в семействе. Его турбомотор выдает 320 л.с. и 420 Нм крутящего момента, то есть на 20 сил и 20 Нм больше, чем у GTI Clubsport. Однако на версии Golf R 20 Years, празднующей 20-летие подразделения R, отдача «четверки» 2.0 TSI EA888 еще выше – 333 л.с.

Юбилейную версию «Гольфа» уже окрестили самой мощной в истории модели, но здесь надо сделать небольшое уточнение: речь идет о серийном автомобиле без ограничения тиража. Как известно, у «седьмого» Golf было лимитированное исполнение R360S, оснащенное мотором на 360 л.с. и 460 Нм, а концепт Golf GTI W12 еще в 2007 году мог похвастаться 650 л.с.

В стандартное оснащение Golf R 20 Years входит пакет R Performance. Он включает увеличенный задний спойлер, сдвинутый на 270 км/ч электронный ограничитель скорости и два дополнительных ездовых профиля. Надстройка Drift позволяет «дать угла» на гоночном треке, а Special оптимизирует системы хэтчбека под Северную петлю Нюрбургринга. Динамика у Golf R 20 Years чуточку лучше, но точных цифр нет. Обычная машина на разгон до «сотни» тратит 4,7 секунды.

Вдобавок Golf R 20 Years получил увеличенные подрулевые лепестки и функцию Emotional Start, которая на старте раскручивает двигатель до 2500 об./мин. «Робот» DSG обзавелся новой программой управления: в режимах Sport и Sport+ он переходит на высшую передачу резче, с заметными толчками. Наконец, внедрена технология антилага: она поддерживает высокие обороты турбокомпрессора даже при частичной нагрузке для последующего быстрого разгона.

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Фото: Volkswagen