BMW выпустил особые M3 и M4 в честь юбилея BMW M

Компания BMW представила седан M3 и купе M4 в специальной версии BMW M 50 Jahre Edition, приуроченной к 50-летнему юбилею автоспортивного подразделения BMW M.

Как пишет портал Motor.ru, спецверсия BMW M3 Edition 50 Jahre BMW M предназначена для покупателей из США и Канады. Всего будет выпущено 500 таких машин. В основе каждой – топовое исполнение M3 Competition xDrive с «битурбошестеркой» 3.0 мощностью 510 л.с. (650 Нм), 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, хотя обычную M3 можно заказать с 6-ступенчатой «механикой» и ведущей задней осью.

Для M3 Edition 50 Jahre BMW M предложен выбор из пяти цветов кузова – по одному от каждого из предыдущих поколений спортседана. Насыщенный красный Cinnabar Red символизирует «эмку» в кузове E30, фиолетовый Techno Violet напоминает о E36, глубокий синий Interlagos Blue взят у M3 поколения E46, а оранжевый Fire Orange III – у M3 Lime Rock Park Edition (E92). Наконец серый Limerock Grey некогда украшал лимитированную M3 CS (F80). Два из этих колеров – Techno Violet и Interlagos Blue – вернули в палитру специально к юбилею BMW M.

Также M3 достались сплиттер и задний спойлер из углепластика, титановые патрубки и 20-дюймовые колеса в матовом сером цвете, недоступные обычным «эмкам». Сине-белые логотипы-рондели BMW на капоте, крышке багажника и ступичных колпачках уступили место классическим эмблемам BMW Motorsport. Штатно седаны оснащены адаптивными светодиодными фарами с темной отделкой M Shadowline, беспроводной зарядкой, пакетами Parking Assistance (автопарковщик плюс встроенный видеорегистратор) и Executive (управление медиасистемой жестами, проекционный дисплей, подогрев руля и электропривод багажника).

В салоне об эксклюзивном статусе автомобилей напоминают накладки порогов с надписями «Edition 50 Jahre BMW M» и плашка тиража на центральной консоли – «1/500». Базовые сиденья M Sport обиты черной кожей Black Extended Merino с уникальной прострочкой в цветах BMW M и фирменными полосками на подголовниках. Опций всего две – это карбоновые «ковши» M Carbon, как на новой M4 CSL, и углерод-керамические тормоза с золотистыми суппортами. Бонусом к машине идет небольшой дорожный чемодан из поликарбоната Makrolon. Этот материал используют в качестве замены стеклам на M4 GT4.

Производство машин начнется в июле этого года. Цены на BMW M3 Edition 50 Jahre BMW M стартуют с 95700 долларов (5,5 млн рублей), тогда как базовая полноприводная «эм-третья» стоит 77100 долларов (4,4 млн рублей). При этом в Европе юбилейных седанов не будет – их заменит M4 BMW M 50 Jahre Edition. Купе предложат в цветах Carbon Black, Macao Blue, Brands Hatch Grey, Imola Red и San Marino Blue, с разноразмерными колесами (диаметром 19 дюймов спереди и 20 – сзади) и особым декором салона.

Для Китая юбилейную M4 выпустят в оранжевом Fire Orange и сером Stratus Grey – отсылка к году Тигра по восточному календарю. Первый цвет сочетается с серыми колесами Orbit Grey, второй – с золотисто-бронзовыми Gold Bronze.

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Фото: BMW