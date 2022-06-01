Представлен кроссовер Lexus RX нового поколения

Компания Lexus представила кроссовер Lexus RX нового, пятого поколения. В продажу новинка поступит осенью нынешнего года.

Как пишет портал Wroom.ru, сбоку новый Lexus RX не слишком отличается от предыдущей модели образца 2015 года. А вот спереди и кроссовер заметно изменился благодаря новой светотехнике и иному оформлению решетки радиатора.

Размеры Lexus RX со сменой поколения почти не изменились: длина автомобиля, как и раньше, составляет 4,89 метра. А вот колесная база увеличилась на 6 см. В конструкции кузова стало больше высокопрочной стали, а крылья и капот теперь сделаны из алюминия – это позволило снизить массу автомобиля на 90 кг.

Оформление интерьера стало гораздо более современным: центральное место на передней панели теперь занимает большой экран медиасистемы, расположенный «под рукой» у водителя, а дисплей наконец-то стал сенсорным.