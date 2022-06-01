Представлен кроссовер Lexus RX нового поколения

Компания Lexus представила кроссовер Lexus RX нового, пятого поколения. В продажу новинка поступит осенью нынешнего года.
Как пишет портал Wroom.ru, сбоку новый Lexus RX не слишком отличается от предыдущей модели образца 2015 года. А вот спереди и кроссовер заметно изменился благодаря новой светотехнике и иному оформлению решетки радиатора.
Размеры Lexus RX со сменой поколения почти не изменились: длина автомобиля, как и раньше, составляет 4,89 метра. А вот колесная база увеличилась на 6 см. В конструкции кузова стало больше высокопрочной стали, а крылья и капот теперь сделаны из алюминия – это позволило снизить массу автомобиля на 90 кг.
Оформление интерьера стало гораздо более современным: центральное место на передней панели теперь занимает большой экран медиасистемы, расположенный «под рукой» у водителя, а дисплей наконец-то стал сенсорным.
Базовый Lexus RX 350 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,4 л и мощностью 279 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть передним или полным.
Двигателей V6 у кроссовера больше не будет, зато появилось несколько гибридных версий. У модели Lexus RX 350h под капотом стоят бензиновый атмосферник 2.5, электромеханический вариатор и электромотор. Пиковая мощность машины – 245 л.с. За доплату для такого «Лексуса» предложат дополнительный электродвигатель на задней оси, и тогда кроссовер станет полноприводным. Еще один гибрид – Lexus RX 500h с 2,4-литровым бензиновым турбомотором, 6-ступенчатым «автоматом» и двумя электромоторами (на передней и задней оси). Такой кроссовер может развивать мощность 371 л.с. Позднее в модельном ряду появится еще и гибридная версия с возможностью подзарядки.
Появится ли новый Lexus RX на российском рынке, пока неизвестно. Напомним, в начале марта поставки автомобилей Lexus в Россию были временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Между тем, с 5 апреля правительство Японии ввело запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса.
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Фото: Lexus