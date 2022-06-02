Hyundai Sonata, Kia K5 и Stinger покинут рынок США

Корейские компании Hyundai и Kia планируют прекратить продажу в США сразу нескольких своих седанов: по данным Automotive News, под сокращение попадут такие модели как Hyundai Sonata, Kia K5 и заднеприводный Kia Stinger. Однако это случится не в этом году – например, Hyundai Sonata еще переживет рестайлинг и останется на конвейере до 2027 или 2028 года. Однако затем она может уйти на покой, пишет портал Autonews.ru.

Надо сказать, что сегмент традиционных седанов переживает на рынке США не лучшие времена. Многие компании уже объявили о прекращении продаж моделей в таком типе кузова. Среди них – Ford Fusion, Buick Regal, Volkswagen Passat, Mazda6, покинуть рынок должна и Toyota Avalon. Однако, например, в Китае такие модели популярны, поэтому говорить о полном прекращении производства седанов пока преждевременно.

Предполагается, что на смену Sonata и другим корейским седанам на рынке США придут электромобили. Например, Hyundai Ioniq 5 доступен с двумя вариантами батарей на 58 и 72,6 кВт-ч, а также с силовыми установками, состоящими из одного или двух моторов. Топовая версия укомплектована парой электрических агрегатов, которые в сумме выдают 302 л.с. и 605 Нм крутящего момента. Такой автомобиль способен набирать «сотню» за 5,2 сек., а его максимальный запас хода составляет 480 км.

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Фото: Hyundai