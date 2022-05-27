На вторичном рынке растут лишь продажи «китайцев»

На рынке автомобилей с пробегом в РФ только продажи китайских марок демонстрируют рост. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате анализа и обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Напомним, что по итогам 4 месяцев 2022 года вторичный рынок легковых машин сократился на 17% (по сравнению с показателем января – апреля 2021-го). А вот продажи подержанных «китайцев» за этот период выросли на 20% и оказались единственными, кто имеет положительную динамику.

Реализация автомобилей с пробегом из остальных стран упала. Так, у японских брендов падение составило 18%, у отечественных – 14%, у немецких – 15%, у корейских – 19%. При этом сильнее всего снизились продажи автомобилей с пробегом американских и французских марок – на 24%.

Если же рассматривать итоги апреля, то «в минусе» находятся все, но «китайцы» и здесь выглядят лучше других. Они упали на 13%, а все остальные – более чем на 25%.

Эксперты агентства отмечают, что в последние несколько лет продажи новых китайских автомобилей в России постоянно росли, а теперь эти машины выходят на вторичный рынок.

Какие еще тенденции происходят на рынке автомобилей с пробегом в нашей стране? Об этом и не только расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который состоится 16 июня. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: Рольф