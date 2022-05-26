Peugeot 208 в апреле 2022 года стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Peugeot 208 в апреле стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в Peugeot, успех 208-й модели текущего поколения обусловлен, в частности, тем, что это первый автомобиль бренда, предлагающий бензиновую, дизельную и электрическую модификации. Крупнейшим рынком для Peugeot 208 традиционно является Франция.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Peugeot 208 с показателем 15615 реализованных машин (-15%). Второе место занял Volkswagen T-Roc, чьи продажи составили 13998 автомобилей (-19%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели снизилась на 2% до 12913 единиц. Далее идет Fiat 500, на котором остановили свой выбор 12835 европейских покупателей (-18%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ford Puma, разошедшаяся тиражом 12601 экземпляр (-5%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Toyota Yaris (12448 шт., -28%), Opel/Vauxhall Corsa (11834 шт., -30%), Toyota Corolla (11678 шт., -4%), Kia Sportage (11635 шт., +53%) и Fiat Panda (11544 шт., -4%).

Стоит также отметить, что традиционный европейский бестселлер Volkswagen Golf в десятку лидеров на этот раз не вошел.

Некоторые из перечисленных моделей можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Peugeot