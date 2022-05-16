Hyundai Sonata может остаться без преемника

Компания Hyundai не ведет разработку седана Sonata девятого поколения, поэтому, скорее всего, после истечения жизненного срока восьмой генерации, модель будет снята с производства.

Как пишет «Российская газета», Hyundai Sonata является долгожителем в линейке бренда и находится в ней уже 37 лет, за которые было продано более 9 млн экземпляров модели. В Hyundai заявили, что разработка Sonata (DN9) не ведется. Учитывая современные сроки появления нового поколения моделей, девятое поколение «Сонаты» должно было появиться максимум в 2025 году, а работы над ним вестись уже сейчас.

Инсайдеры, работающие на предприятиях-поставщиках комплектующих на заводы Hyundai Motor Group, сообщили, что никаких заказов на разработку новой номенклатуры деталей для девятого поколения Sonata не получали.

Отказ от следующей Hyundai Sonata обусловлен двумя факторами: низкие продажи как на домашнем рынке, так и в глобальном масштабе, а также стратегия Hyundai начать выпуск только электрокаров с 2035 года. Другими словами, нынешние объемы реализации Hyundai Sonata не позволяют компании вкладываться в разработку модели нового поколения, которое должно будет исчезнуть через десять лет после выхода. При этом ранее сообщалось, что Hyundai Sonata DN9 все-таки может появиться, и компания сэкономит на рестайлинге текущей версии седана.

В России Hyundai Sonata продается с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 180 л.с., работающими в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Цены на модель начинаются от 2 млн 769 тыс. рублей.

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Фото: Hyundai