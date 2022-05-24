Lexus представил обновленный кроссовер UX

Компания Lexus представила обновленную версию компактного кроссовера UX, появившегося в 2018 году. Модель получила некоторые изменения в конструкции, а также обзавелась усовершенствованным информационно-развлекательным комплексом. Мировые продажи обновленного Lexus UX начнутся летом нынешнего года, цены на автомобили будут объявлены позже.

Как пишет портал Autonews.ru, инженеры добавили 20 дополнительных сварных точек в боковинах в районе задних дверей, что существенно усилило конструкцию. Кроме того, модернизации подвергли электронный усилитель рулевого управления и амортизаторы. Наконец, модель получила новые шины Run-Flat.

Из салона исчез тачпад, отвечавший за управление мультимедийной системой. Теперь все основные функции можно контролировать при помощи сенсорного дисплея высокого разрешения диагональю 8 или 12,3 дюйма. Для автомобиля стал доступен «электронный ключ»: открывать, закрывать, запускать мотор и дистанционно управлять некоторыми системами можно при помощи мобильного приложения на смартфоне.

Кроме того, вариант F Sport получил адаптивную подвеску со специально настроенными более жесткими амортизаторами от Yamaha. Также кроссовер также отличается от других вариантов спортивным рулевым колесом, алюминиевыми педалями, сиденьями с усиленной боковой поддержкой и особым селектором трансмиссии.

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Фото: Lexus