Porsche показал электрический спорткар 718 Cayman GT4 ePerformance

Компания Porsche показала электрический спорткар 718 Cayman GT4 ePerformance, который будет тестовым мулом для будущего спортивного электромобиля. Премьера Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance состоится на Фестивале скорости в Гудвуде во второй половине июня – электромобиль примет участие в традиционной гонке по подъему на холм.

Как пишет газета «Коммерсант», за основу было взято купе 718 Cayman GT4 RS, которое получило расширенный на 14 см кузов из композитных материалов на основе натуральных волокон и переработанного углепластика. Для новинки инженеры создали 6 тыс. новых деталей. Предусмотрены 18-дюймовые гоночные покрышки Michelin, которые также сделаны из переработанных шин.

Силовая установка заимствована у концепт-кара Mission R и включает в себя два электромотора, обеспечивающих полный привод, суммарной мощностью 1000 л.с. в квалификационном режиме и 612 л.с. в гоночном. Запаса хода хватает на полчаса динамичной езды в гоночном режиме. 900-вольтовая электрика позволяет зарядить батарею с 5% до 80% всего за 15 минут.

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Фото: Porsche