SsangYong показал новый кроссовер Torres

Компания SsangYong опубликовала новые изображения перспективного кроссовера с брутальным дизайном, для которого было выбрано название Torres (прежде автомобиль был известен под внутризаводским индексом J100). Премьера новинки состоится уже летом, а на 2023-й запланирован дебют электрической версии кроссовера. Предполагается, что SsangYong Torres займет пустующую нишу между кроссовером Korando и рамным внедорожником Rexton, пишет портал Motor.ru.

Судя по тизеру, кроссовер SsangYong Torres получил радиаторную решетку в стиле внедорожников Jeep и массивный передний бампер с хромированными накладками. Кроме того, у автомобиля имеется дополнительный блок освещения на крыше, и, судя по расположению по ручке на пятой двери, она открывается вбок. Известно, что у J100 будет несущий кузов и, помимо электрической модификации (она носит обозначение U100), будет версия с традиционным ДВС – предположительно, бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л.

Планируется, что новинка сможет вытянуть автопроизводителя из затянувшегося кризиса, но прежде, чем это произойдет, SsangYong нужно найти нового инвестора. Напомним, с 2011 года 74,65% акций компании принадлежат индийскому конгломерату Mahindra & Mahindra. Весной 2021 стало известно, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mahindra взяла курс на сокращение расходов и отказала SsangYong в финансовой поддержке. Марку признали банкротом и с того момента она находится под внешним управлением. В настоящее время SsangYong Motor активно ищет инвестора, так как предыдущая сделка, запланированная на март этого года, сорвалась: покупатель, стартап Edison Motors, не смог выполнить свои платежные обязательства в срок.

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Фото: SsangYong