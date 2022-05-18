Завод «Мазда Соллерс» продлил корпоративный отпуск на неопределенный срок

Завод «Мазда Соллерс», который 30 апреля приостановил конвейер на время корпоративного отпуска и государственных майских праздников, продлил корпоративный, полностью оплачиваемый, отпуск для сотрудников с 19 мая.

«Как и другие автопроизводители, «Мазда Соллерс» в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек – поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок», – сообщили в пресс-службе «Соллерс».

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. Предприятие во Владивостоке выпускает полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

Во сколько обходится содержание автомобилей Mazda (и других марок) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Мазда Соллерс»