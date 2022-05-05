Foton намерен локализовать производство автомобилей в России

Компания Foton Motor намерена локализовать в России производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120. Об этом говорится в отчетности компании «Фотон Мотор», однако название автозавода, с которым ведутся переговоры о контрактной сборке, не раскрывается.

Между тем, кабинами китайского автопроизводителя Foton комплектуются среднетоннажные грузовики «Валдай Next», серийное производство которых было налажено в 2021 году на мощностях Горьковского автозавода. В пресс-службе ГАЗа агентству «Интерфакс» не стали комментировать вопрос о том, обсуждается ли локализация моделей Foton на мощностях завода в Нижнем Новгороде.

Модельный ряд Foton на российском рынке представлен среднетоннажными грузовиками серии S (S085 полной массой 8,5 тонны, S100 – 10 тонн, S120 – 12 тонн), а также тягачом Auman. Между тем, в прошлом году компания Foton покинула сегмент легковых автомобилей в России: вслед за пикапом Tunland с рынка ушел и внедорожник Sauvana, который в 2018-2019 годах выпускался на мощностях калининградского завода «Автотор».

Самая актуальная информация о продажах автомобилей из КНР в нашей стране, а также их дальнейших планах, содержится в специальной бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Foton