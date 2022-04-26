Lamborghini Huracan стал самым массовым автомобилем марки

Компания Lamborghini отметила выпуск 20-тысячного спорткара Huracan – автомобиль стал самой массовой серийной моделью в истории итальянского автопроизводителя. Юбилейным оказался автомобиль в матовом сером цвете Grigio Acheso Matt для клиента из Монако, который заказал себе 640-сильный заднеприводный Lamborghini Huracan в версии Super Trofeo Omologata.

Как пишет газета «Коммерсант», модель Huracan выпускается с 2014 года – за восемь дет Lamborghini представила 12 дорожных и три гоночных версии, включая модификации с кузовом купе (71% клиентов выбирает такой вариант) и родстер (29% продаж приходится на открытый вариант).

Вторым по популярности в истории Lamborghini стал кроссовер Urus, которого с момента дебюта в 2018 году выпущено уже более 15 тыс. экземпляров, а тройку самых популярных моделей марки замыкает Lamborghini Gallardo, которых за 10 лет было собрано 14 тыс. штук.

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Фото: Lamborghini