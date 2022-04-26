Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом в 1 квартале 2022 года

По итогам 1 квартала нынешнего года самой популярной моделью российского рынка в сегменте пикапов стала Toyota Hilux, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, за первые три месяца Toyota Hilux был реализован в количестве 627 новых экземпляров (статистика АЕБ). И это на 20,6% больше, чем в январе – марте 2021 года.

Второе место в квартальном рейтинге занял УАЗ «Пикап», чьи продажи за отчетный период составили 567 единиц, показав прирост всего лишь в 0,2%. Замкнул тройку лидеров среди пикапов Mitsubishi L200 (275 шт.; -38,2%).

Напомним, что звание самого популярного пикапа на протяжении пяти последних лет удерживает модель УАЗа. Она же сохранила этот титул и в январе 2022 года. Но в феврале резкий рывок в продажах совершил Toyota Hilux. Даже тот факт, что в марте лидером снова стал УАЗ «Пикап», не помешал «японцу» первенствовать по итогам 1 квартала.

Во сколько обходится содержание пикапа (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Toyota