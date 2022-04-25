Рынок подержанных электрокаров в России вырос на 91%

В первый месяц весны 2022 года россияне купили 1078 электромобилей с пробегом, что на 91% больше, чем в марте прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2022», обработав и проанализировав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт».

Более половины (52%) рынка б/у электромобилей приходится на продукцию Nissan. Так, в марте жители нашей страны приобрели 560 подержанных экземпляров модели Nissan Leaf, что на 26% больше, чем год назад. На втором месте марочного рейтинга, с долей чуть более 20%, располагается Tesla (221 шт.), перепродажи которой увеличились в 4,5 раза. С большим отставанием, третью позицию среди брендов занимает BMW с результатом в 52 купленных электромобиля с пробегом и ростом в 2,5 раза. Замыкают пятерку лидеров Audi (45 шт.) и Porsche (36 шт.).

Как уже сообщалось выше, самой популярной моделью среди б/у электромобилей является Nissan Leaf (560 шт.). Второе место в модельном рейтинге по итогам марта заняла Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 106 подержанных экземпляров. Далее следует еще одна «Тесла» – Model S (53 шт.). В ТОП-5 также попали Audi e-tron и BMW i3, показатели которых составили 44 и 40 единиц соответственно.

В 1 квартале нынешнего года в России было куплено 2563 электрокара с пробегом. И это тоже на 91% больше, чем в январе – марте 2021 года. О тенденциях и перспективах развития вторичного рынка электромобилей можно будет узнать в ходе форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 июня. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Авито