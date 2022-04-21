Acura уходит c китайского рынка

Компания Honda объявила о прекращении продаж автомобилей Acura в Китае, где премиум-бренд был представлен в 2016 году. Причем сразу было основано совместное предприятие GAC Acura с локальным производством в Гуанчжоу и даже разработана отдельная китайская модель – компактный кроссовер Acura CDX, т.е. более дорогая версия Honda HR-V. За пределами Поднебесной такие «Акуры» не появились. Позже в КНР начали выпускать длиннобазные седаны Acura TLX-L и среднеразмерные кроссоверы Acura RDX, а суперкары NSX сюда поставляли из Америки, пишет издание «Авторевю».

Однако продажи Acura на китайском рынке оказались намного ниже ожидаемых. Лучший результат был достигнут в 2019 году: 14800 машин. А за весь прошлый год в КНР реализовано лишь 5762 автомобиля Acura, и в компании Honda решили прекратить эксперимент. Выпускаемые сейчас кроссоверы CDX и RDX продержатся на конвейере до 2023 года, после чего Acura уйдет с рынка КНР. Сотрудники СП GAC Acura перейдут в компанию GAC Honda, ей же достанутся гарантийные и сервисные обязательства по выпущенным машинам. Таким образом, Acura снова оказалась замкнута на рынке Северной Америки, хотя небольшие партии машин все еще поставляют в Панаму и Кувейт.

Напомним, изначально компания Honda создала бренд Acura для рынка Северной Америки, и там он вполне успешен. Однако попытки продвигать его в других регионах мира терпят поражение. Например, в Россию Acura официально пришла в 2014 году, но уже в 2016-м продажи были прекращены: дилеры успели реализовать менее двух тысяч машин трех моделей.

Какие модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Acura