Jeep Wagoneer получил удлиненную версию

Компания Jeep представила новую модификацию кроссоверов Wagoneer и Grand Wagoneer – удлиненную версию L. В США продажи Jeep Wagoneer L и Jeep Grand Wagoneer L начнутся во второй половине 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобили стали длиннее на 30 см (из них 18 см пришлось на увеличение колесной базы, а остальное – задний свес), что потребовало изменения задних дверей, остекления, крыши. Салон, доступны в 7- и 8-местном вариантах, почти не изменился, но объем багажника вырос на 447 литров.

Модификации L стали первыми с новым 3-литровым турбомотором Hurricane – Wagoneer L получил 426-сильный вариант мотора, а Grand Wagoneer L обзавелся 517-сильной версией двигателя. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Фото: Jeep