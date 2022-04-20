«Яндекс.Драйв» может потерять до 35% парка автомобилей

Один из крупных операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» может лишиться около 35% автопарка, который, по собственным данным, насчитывает более 16 тыс. машин. В этом году у компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает ее возвращать автомобили собственникам. Однако дефицит на автомобильном рынке делает практически невозможным обновление парка, пишет газета «Коммерсант». Кроме того, автопроизводители перестали в кризис выдавать для каршеринговых компаний квоты, а лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%.

По мнению экспертов, все это приведет к существенному повышению тарифов и падению популярности каршеринга у россиян. Напомним, сервис «Яндекс.Драйв» доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани и республике Татарстан, а также в Сочи.

«Выбор между подпиской, каршерингом и личным автомобилем должен зависеть от потребности в эксплуатации. Если автомобиль нужен ежедневно и не только для поездок на работу – владение им будет дешевле, чем аренда или подписка. Каршеринг и такси выгоднее, если поездки совершаются нечасто и в пределах города. Подписка пригодится тогда, когда есть желание часто менять автомобиль и нет желания заботиться о его содержании. Но за это придется переплачивать больше, чем за личное авто», – говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Владеть автомобилем или пользоваться им? Каждый решает сам, но расходы на содержание машины можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Яндекс.Драйв»