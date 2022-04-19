BMW обновила флагманский кроссовер X7

Компания BMW представила обновленный флагманский кроссовер X7, чей выпуск будет налажен на американском предприятии баварской марки в Спартанберге (Южная Каролина). Мировые продажи новинки должны начаться осенью 2022 года, сообщает портал Autonews.ru.

От предшественника рестайлинговый BMW X7 можно отличить благодаря сложной двухъярусной фронтальной оптике. Сверху расположились узкие раздвоенные светодиодные блоки, выполняющие функции дневных ходовых огней и динамических указателей поворота, а под ними установлены основные секции матричных головных фар. Кроме того, кроссовер получил новые задние фонари, модернизированные бамперы, а также колесные диски другого дизайна.

Что касается салона, то там появились новая цифровая передняя панель BMW Live Cockpit Plus, которая объединяет в одном блоке 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель с сенсорным дисплеем мультимедиа диагональю 14,9 дюйма. Еще одним важным изменением стал отказ от традиционного качающегося селектора трансмиссии, который заменили небольшим электронным переключателем, расположенным рядом с вращающейся «шайбой» системы выбора режимов движения iDrive.

Во все моторы BMW X7 теперь интегрирована умеренно-гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 12 л.с. и 200 Нм крутящего момента при резких разгонах. Как и прежде, базовым двигателем стал 3-литровый турбодизель с пиковой отдачей 352 л.с. и 720 Нм. При этом бензиновая версия X7 xDrive40i получила значительно доработанную рядную наддувную «шестерку», отдачу которой увеличили до 380 л.с. и 520 Нм, что на 41 л.с. и 70 Нм больше по сравнению с мотором предшественника. На вершине гаммы остался тот же 4,4-литровый бензиновый твин-турбо агрегат V8, развивающий 530 л.с. и 750 Нм (индекс версии поменяли с M50i на M60i). Двигатель позволяет большому кроссоверу набирать первую «сотню» за 4,7 секунды.

Во сколько обходится содержание BMW X7 (и других моделей), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: BMW