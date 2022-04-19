Subaru представила обновленный Outback

Компания Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке обновленный кросс-универсал Outback, который выйдет на рынок США этой осенью. Модель подверглась плановому рестайлингу в середине жизненного цикла, спустя три года после дебюта на том же Нью-йоркском мотор-шоу, пишет портал Motor.ru.

Внешне обновленный Subaru Outback несложно узнать по «клыкам» на переднем бампере, вытянутым по вертикали до подретушированных диодных фар, иным противотуманным фарам и увеличенным накладкам на колесные арки. Новшества не только приблизили оформление «стандартного» Outback к внедорожной версии Wilderness, но, как уверяют в Subaru, повысили уровень защиты на бездорожье. К слову, сама Wilderness пока остается прежней – она дебютировала всего год назад.

Среди других отличий – решетка радиатора с более крупными «сотами» и иной дизайн колесных дисков. Задняя часть автомобиля осталась прежней, если не считать отражателей, которые теперь горизонтальные.

Обновленный Subaru Outback по умолчанию оснащается последней версией комплекса систем безопасности EyeSight, которая работает более плавно и включает функцию автоматического аварийного маневрирования на скорости до 80 км/ч. В топ-версии Touring к двум имеющимся камерам добавлена дополнительная «широкоугольная монокамера»: с ее помощью система лучше быстрее распознает пешеходов и велосипедистов. В том же исполнении в салоне появилось зеркало заднего вида с автозатемнением, компасом и встроенным экраном.

Еще одно новшество – технология what3words (W3W), которая позволяет делиться местоположением с помощью слов. W3W наложила на весь мир виртуальную сетку с ячейками площадью около трех квадратных метров, и для каждой из них используется уникальная комбинация из трех простых слов, которой можно поделиться с другими водителями. Технология положена Outback с медиасистемой Starlink с 11,6-дюймовым экраном.

В моторной гамме Subaru Outback изменений нет: в США модель оснащается 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 185 л.с. (теперь доступен в комплектации Onyx), а альтернативой служит 264-сильная «турбочетверка» объемом 2,4 литра. Оба работают в сочетании с клиноцепным вариатором и системой полного привода.

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Фото: Subaru