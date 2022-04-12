Tesla показала новую версию электропикапа Cybertruck

Компания Tesla представила новую версию электрического пикапа Cybertruck, серийное производство которого должно начаться в 2023 году. Автомобиль был показан в рамках специального мероприятия «Cyber Rodeo», организованного на новом предприятии Giga Texas в штате Техас.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Tesla Cybertruck отличается от представленных ранее прототипов наличием традиционных боковых зеркал, стеклоочистителем, а также измененной головной оптикой с дополнительными элементами в нижней части кузова. Кроме того, в кузов пикапа интегрированы специальные камеры, которые будут распознавать владельца, после чего электроника автоматические откроет двери при его приближении.

Напомним, самая первая версия Tesla Cybertruck была представлена в ноябре 2019 года, а серийное производство модели изначально планировалось начать до конца 2021 года. Пилотный вариант машины подвергли жесткой критике, в том числе за слишком примитивный дизайн. Впоследствии глава компании Tesla Илон Маск пообещал немного изменить внешность модели перед запуском в серию, но не пересматривать его слишком радикально.

Ранее стало известно, что электрический пикап Tesla Cybertruck получит две версии, которые будут отличаться друг от друга габаритными размерами. По данным источника портала Insideevs, размер компактной модели будет на 15 - 20% меньше стандартного электрокара.

В свою очередь, в конце прошлого года глава американской компании Илон Маск рассказал, что пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. По словам топ-менеджера, именно такая модификация первой появится в продаже. Причем она будет самой дорогой версией Tesla Cybertruck. Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 км.

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Фото: скриншот с YouTube