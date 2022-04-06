Rolls-Royce отказался от выпуска моделей Wraith и Dawn

Компания Rolls-Royce прекратила прием заказов на купе Wraith и кабриолеты Dawn. Производство этих моделей будет продолжаться до начала 2023 года, чтобы выполнить уже имеющиеся заявки. В компании заявили, что прямых наследников у этих машин не будет, но в данном случае под «прямыми» подразумеваются аналогичные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. На деле же место купе Wraith в гамме займет электромобиль Rolls-Royce Spectre, который будет иметь похожий кузов купе с покатой крышей. Он станет первой электрической моделью компании, дебют назначен на четвертый квартал 2023 года. Следом, судя по всему, подтянется и кабриолет, пишет издание «Авторевю».

Модели Wraith и Dawn – самые старые в нынешней гамме Rolls-Royce: купе дебютировало в 2013 году, а кабриолет – в 2015-м. Они построены на базе седана Rolls-Royce Ghost и имеют много общего с «семеркой» BMW поколения F01/F02. Причем за все время производства двухдверки не подвергались модернизации, хотя исходный Ghost все же был обновлен. А два года назад Ghost сменил поколение и теперь базируется на собственной платформе AOL (Architecture of Luxury). Эта же архитектура с соответствующими доработками будет использована и для электромобиля Rolls-Royce Spectre.

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Фото: Rolls-Royce