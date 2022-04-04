Jeep представил семиместный кроссовер Meridian

Американская марка Jeep показала большой кроссовер под названием Meridian, разработанный специально для индийского рынка. Производство новинки наладят на предприятии Stellantis в городе Пуна. Продажи кроссовера, цены на который пока не названы, начнутся летом 2022 года, пишет портал Autonews.ru.

Jeep Meridian представляет собой слегка перелицованную и доработанную версию модели Commander, дебютировавшую в Бразилии в 2021 году. Кроссовер построен на растянутой платформе европейской модели Compass с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя. Внешне от южноамериканской модели Meridian можно отличить благодаря слегка измененному оформлению фронтальной оптики, а также колесным дискам другого дизайна.

В Индии на начальном этапе продаж новинка будет доступна с безальтернативным 2-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с., работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 9-диапазонным «автоматом». Базовая версия имеет привод только на переднюю ось, однако для модели предусмотрена модификация с четырьмя ведущими колесами.

В базовое оснащение кроссовера вошло шесть подушек безопасности, виртуальная приборная панель диагональю 10,1 дюйма, информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и двухзонный климат-контроль. В дальнейшем у Jeep Meridian появится версия с шестиместным салоном, где на среднем ряду сидений вместо сплошного дивана установят два раздельных капитанских кресла.

Во сколько обходится содержание автомобилей Jeep (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Jeep