ТОП-10 самых популярных новых LCV на российском рынке

За первые два месяца 2022 года в России было куплено 18 550 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ по итогам обработки соответствующей информации*, это примерно на 15% больше, чем за январь – февраль прошлого года.

Самой популярной моделью LCV на российском рынке остается GAZ Gazelle NEXT. За отчетный период на ее долю пришлось 25% от общего объема, т.е. каждый четвертый купленный легкий коммерческий автомобиль. В количественном выражении это составляет 4604 единицы.

Второе место в модельном рейтинге занимает Ford Transit (3265 шт.), третье – GAZ 3302 (1984 шт.). Немного отстал от тройки лидеров фургон LADA Largus VU, результат которого составил 1910 экземпляров. На пятой позиции расположился GAZ 2752 с показателем 860 машин.

В ТОП-10 самых популярных новых LCV в РФ по итогам двух месяцев нынешнего года также попали: УАЗ-3909 (735 шт.), УАЗ «Профи» (488 шт.), GAZ 2310 (298 шт.), GAZ Gazelle NN (297 шт.) и Peugeot Traveller (287 шт.).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: ГАЗ